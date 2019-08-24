«Важнейшая миссия»: Шойгу подтвердил миротворческий формат в Приднестровье
Как отметил министр обороны России, та важнейшая миссия, которая была возложена на миротворцев в этом регионе, реализуется успешно.
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Россия никогда не ставила под вопрос прекращение миротворчества в Приднестровье, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся», - сказал министр во время переговоров с главой Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.
Как отметил Шойгу, та важнейшая миссия, которая была возложена на миротворцев в этом регионе, реализуется успешно.
«Пожалуй, за всю историю большого миротворчества - и не только в Советском Союзе - это первый удачный, успешный опыт установления мира», - добавил Шойгу.
Красносельский поблагодарил Россию за миротворческую операцию и отметил, что не видит ей альтернативы для поддержания безопасности в регионе.