«Важнейшая миссия»: Шойгу подтвердил миротворческий формат в Приднестровье

Россия никогда не ставила под вопрос прекращение миротворчества в Приднестровье, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся», - сказал министр во время переговоров с главой Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

Как отметил Шойгу, та важнейшая миссия, которая была возложена на миротворцев в этом регионе, реализуется успешно.

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«Пожалуй, за всю историю большого миротворчества - и не только в Советском Союзе - это первый удачный, успешный опыт установления мира», - добавил Шойгу.

Красносельский поблагодарил Россию за миротворческую операцию и отметил, что не видит ей альтернативы для поддержания безопасности в регионе.