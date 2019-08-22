«Бал» и «Бастион» ТОФ отрабатывают уничтожение кораблей «противника»

Подразделения берегового ракетного соединения войск и сил на северо-востоке России в соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота в полевых условиях отрабатывают задачи по предназначению.

Расчеты противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» осуществляют вывод боевых машин на позиции, их охрану, маскировку и оборону, как на марше, так и в районах несения дежурства. Они также отрабатывают и совершенствуют алгоритм нанесения огневого поражения отряду кораблей «противника».

В позиционных районах расчеты осуществляют электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника и скрытую смену огневой позиции.

В ходе учений закрепляются вопросы материально-технического обеспечения сил, ведутся мероприятия по доставке ракет из мест хранения и перезарядке комплексов в полевых условиях.

К маневрам привлечено свыше 300 военных и более 70 единиц автомобильной и спецтехники.