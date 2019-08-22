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Пуски ракет молодыми летчиками Су-30СМ: кадры из-под крыла истребителя

Наталья Вальханская
00:25 22.08.2019
«Произвели первые в жизни пуски. Это как первый самолет, первая девушка - волнительно», - поделился эмоциями старший летчик авиационного звена истребителей Су-30СМ Роман.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Летчики оперативно-тактической авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в рамках первых вылетов и сдачи зачетов для заступления на боевые дежурства по охране государственных воздушных границ России успешно поразили свыше 50 авиационных целей, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«Произвели первые в жизни пуски. Это как первый самолет, первая девушка - волнительно. Здесь главное не переживать, оттренажировать все на земле, отработать все действия, как штатные, так и во внештатных ситуациях, и быть ко всему готовым. Пустили ракеты. Это всплеск эмоций, когда она сошла и все было в порядке. Подарили на память жгут от управляемой ракеты, напишу на нем год и число своего первого пуска», - поделился впечатлениями старший летчик авиационного звена истребителей Су-30СМ Роман.

В ходе проведения трехдневных сборов летчики выполнили самостоятельно полный цикл задач по приведению дежурных сил в повышенную боевую готовность, осуществили подготовку бортов, наземную проверку всех систем самолета и вооружения, выполнили вывод истребителей из-под условного авиационного удара противника и вводные задачи по обнаружению, ведению и уничтожению воздушной цели в небе над Астраханской областью.

© Минобороны России

«Сборы с лейтенантами - выпускниками авиационных училищ 2019 года проходят под руководством заместителя командира смешанной авиационной дивизии ЗВО полковника Романа Костенюка на базе авиационного полка в Воронежской области», - отметили в ЗВО.

Также пилоты Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа на самолетах МиГ-31БМ, Су-27, Су-34, Су-30СМ отработали ведение воздушного боя с самолетами учебного противника, в роли которых выступали истребители Су-35С.

© Минобороны России

Полеты выполнялись как днем, так и ночью на высотах до десяти тысяч метров.

По итогам боевых стрельб летчики ЗВО получили квалификационный допуск к несению боевого дежурства по охране государственной границы в воздушном пространстве Российской Федерации.

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