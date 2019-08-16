Танцы «вслепую»: кадры форсирования подводных преград танкистами ЗВО

Танкисты Западного военного округа (ЗВО) приступили к выполнению одного из самых сложных элементов в программе подготовки механиков-водителей танков – к преодолению преград под водой.

Подводное вождение осложняется полным отсутствием видимости и более высоким сопротивлением воды. Занятия проходят на базе окружного учебного центра, дислоцированного в поселке Сертолово Ленинградской области.

Сводные экипажи, состоящие из военнослужащих по контракту и по призыву, на модернизированных танках Т-72Б3 преодолевают 120-метровую водную преграду с погружением до трех метров. Ориентирование 40-тонной боевой машины под водой осуществляется с помощью гирополукомпаса. Экипажи находятся под водой свыше полутора минут.

Чтобы избежать случайного попадания воды в корпус, военнослужащие задраивали люки танков и обрабатывали швы специальной замазкой. Танкистов экипировали в индивидуальные аварийно-спасательные средства для обеспечения безопасности. За машинами следили водолазные расчеты и экипажи эвакуационных тягачей.

К занятиям по вождению танка под водой допускаются только военнослужащие, успешно прошедшие курс легководолазной подготовки, а также усвоившие условия выполнения упражнения и сдавшие зачеты по требованиям безопасности.