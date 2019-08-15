Капитаны команд сразились за первое место в конкурсе «Дорожный патруль»

В иранском городе Паранд близится к завершению соревнование команд военных автомобильных инспекций «Дорожный патруль».

Участники состязания выполнили экстремальное вождение, прошли индивидуальную гонку на автомобиле по установленному маршруту, провели регулирование дорожного движения, заменили колесо и совершили экстремальную параллельную парковку. Затем началось состязание капитанов команд. Участникам предстояло пустить машину в управляемый занос и загнать в узкий карман. На это конкурсантам давалось лишь три попытки. России удалось выбиться в лидеры, но впереди у участников еще военно-техническая эстафета.

Победители и призеры состязания «Дорожный патруль» будут определены по результатам конкурса судьями.