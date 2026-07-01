Дроноводы представили дальнобойного «убийцу» украинских арсеналов

Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Центр» применили новейшие дальнобойные ударные дроны самолетного типа БМ-70 в зоне проведения специальной военной операции. Эти беспилотники предназначены для поражения критически важных объектов противника и способны делать это на значительном удалении от места запуска.

«Изделие БМ-70. В хороших условиях его дальность до 100 километров. Все очень индивидуально и зависит от оперативной обстановки на линии боевого соприкосновения. Поражаем любые цели - живая сила, склады. Все, на что хватает боеприпаса», - рассказал командир роты Юрий.

Увеличенная дальность полета - главная особенность БМ-70. Дрон оснащен мощной боевой частью, способной пробивать железобетонные укрытия и выводить из строя капитальные сооружения. Беспилотник успешно работает в условиях активного применения противником средств РЭБ. Перехватить или подавить его сигнал невозможно даже на финальных этапах полета. Это универсальное средство поражения, одинаково эффективное и днем и ночью.

«От многих других это изделие отличается своей мобильностью. Мы не привязываемся ни к чему в плане запуска. Чтобы его запустить, достаточно открытого участка радиусом 20 метров», - уточнил Юрий.

Начало активного применения группировкой войск «Центр» ударных дронов БМ-70 позволяет существенно расширить зону поражения и наносить противнику серьезный ущерб без задействования авиации и ракетных войск.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.