Танки Т-80 ведут огонь на подмосковном полигоне: кадры с GoPro

Для филиппинской делегации военнослужащих во главе с командующим сухопутными войсками проходит демонстрация возможностей Кантемировской танковой дивизии на полигоне Головеньки Московской области.

Танки Т-80 давали залпы из орудий и били по разным мишеням из пулеметов. На огненно-штурмовой полосе разведподразделения показали свою тактику и стратегию боя.

Также военные показали бой в городских условиях. Стреляли из автоматического оружия, пулеметов и подствольных гранатометов.

Командующий Сухопутными войсками Филиппин Макай-рогом Альберто хотя и служит 33 года, но такую подготовку солдат и офицеров увидел впервые. Понравились ему и российские реактивные танки Т-80. Он прибыл в Москву накануне и уже провел переговоры со своим коллегой Олегом Салюковым. Главной темой беседы стало двустороннее сотрудничество.

Делегация осталась под впечатлением от мощи дивизии и в конце армейские повара пригласили гостей к экзотическому для них столу. Они приготовили блины и разную выпечку, причем все это было приготовлено в специальных армейских передвижных кухнях и хлебопекарнях, которые могут накормить несколько сотен солдат даже в экстремальных условиях и в зонах боевых действий.