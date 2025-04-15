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Пленный из ВСУ заявил, что командование не желает считаться с потерями

Взятый в плен украинский военнослужащий призвал соотечественников сложить оружие.
2025-04-15 15:14:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинский военнослужащий Юрий Гладченко, находящийся сейчас в плену, рассказал о жестоком отношении командования ВСУ к своим подчиненным, подчеркнув, что солдат отправляют на передовую без подготовки и без шанса на выживание. Его признания были опубликованы Министерством обороны России.

«Мне кажется, что люди, которые там были, после этого не хотят туда идти просто-напросто. Они будут все делать, чтобы туда больше не идти. Людей не ценят. Бросают на мясо», - признался пленный.

По словам Гладченко, командование ВСУ осознанно посылает людей на заведомо смертельно опасные участки. Пленный также подчеркнул, что доукомплектование украинской армии происходит хаотично и насильственно. Всех, кого поймали на улице, бросают сразу на передовую, без обучения и без понимания, куда идти.

По его словам, многие мобилизованные, вернувшись с передовой, всеми силами пытаются избежать повторной отправки, осознавая, что это почти гарантированная гибель. В завершение своего обращения Гладченко призвал соотечественников сложить оружие и сохранить свою жизнь.

Признания пленных украинских солдат все чаще подтверждают углубляющийся кризис внутри ВСУ. Принудительная мобилизация, отсутствие боевой подготовки и массовые потери деморализуют бойцов, что сказывается на способности украинской армии вести боевые действия.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #пленный
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