Минобороны России сообщает о том, что враг на Курском направлении за сутки ведения боевых действий потерял до 200 боевиков.

Отмечено, что российские военнослужащие уничтожили украинский танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.

Еще уничтожению подверглись две пусковые установки РСЗО HIMARS с машиной сопровождения и транспортно-заряжающей машиной. Помимо этого, противник потерял два орудия полевой артиллерии и миномет.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении украинских операторов беспилотных летательных аппаратов. Их ликвидировал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34, точно сбросивший на голову врагу авиабомбы, оборудованные универсальными моделями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.