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ВСУ потеряли до 200 боевиков за сутки боев на Курском направлении

Также неприятель лишился танка, бронетранспортера, двух боевых бронированных машин, автомобилей, РСЗО HIMARS и артиллерийских орудий.
2025-04-15 14:12:06
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что враг на Курском направлении за сутки ведения боевых действий потерял до 200 боевиков. 

Отмечено, что российские военнослужащие уничтожили украинский танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.

Еще уничтожению подверглись две пусковые установки РСЗО HIMARS с машиной сопровождения и транспортно-заряжающей машиной. Помимо этого, противник потерял два орудия полевой артиллерии и миномет.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении украинских операторов беспилотных летательных аппаратов. Их ликвидировал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34, точно сбросивший на голову врагу авиабомбы, оборудованные универсальными моделями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #противник #потери ВСУ #Курское направление
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