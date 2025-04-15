Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России, которые нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области.

Экипажи Су-25 получили задачу на командном пункте. Полет выполнялся на предельно малых высотах с огибанием рельефа в условиях РЭБ противника. Атака была выполнена в паре, экипажи выпустили ракеты, после чего выполнили противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек. По данным передового авиационного наводчика, цели были успешно поражены.

Результатом удара стали уничтожение опорного пункта противника и ликвидация замаскированной бронетехники. Нанесен урон живой силе ВСУ в зоне боевого соприкосновения.

Применение Су-25 в паре с грамотной работой авиационных наводчиков и маневрированием в условиях РЭБ подтверждает высокую эффективность российской штурмовой авиации в сложных условиях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.