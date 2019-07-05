Российским военнослужащим с 1 октября повысят зарплаты

С первого октября на 4,3% повысят оклады военнослужащих и зарплаты сотрудников МВД, органов уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, а также таможни. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, средства на эти цели были заложены в бюджете. Это плановая индексация жалованья с учетом инфляции.

О ней во время «Прямой линии» говорил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, повышение доходов и уровня жизни военнослужащих - это один из приоритетов государства.