Фомин обсудил с министром обороны КНДР двустороннее сотрудничество

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с главой военного ведомства КНДР генералом армии Но Гван Чхолем двустороннее военное сотрудничество между странами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе встречи российский военачальник сообщил, что у военных ведомств России и КНДР имеется совместный план сотрудничества.

Министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль в свое время отметил, что данный визит стал «важным моментом демонстрации нерушимой силы корейско-российской дружбы», а также выразил надежду, что переговоры и посещение северокорейской воинской части позволили членам российской делегации составить представление о КНДР.