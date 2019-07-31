Звено между армией и экономикой: что представляет собой современная система МТО

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал об особенностях функционирования современной системы МТО. Интервью было приурочено к профессиональному празднику - Дню тыла ВС РФ, который отмечается 1 августа.

Как подчеркнул заместитель министра, сегодня одним из важных факторов успешного выполнения поставленных задач является наличие исправного, готового к применению по назначению вооружения и военной техники, в связи с чем только в этом году запланировано принятие на вооружение порядка 90 образцов.

«В этой связи мы уделяем большое внимание вопросам технического оснащения. Только в прошлом году было принято на вооружение более 40 образцов, в текущем планируется порядка 50», - сказал Булгаков.

Булгаков отметил, что сегодня одним из приоритетных направлений развития МТО является сокращение времени возвращения техники в строй. Система материально-технического обеспечения определяет боеготовность армии, являясь связующим звеном между армией и экономикой страны, отметил замминистра.

«Система МТО выступает в роли связующего звена между экономикой страны и войсками, являясь одним из основных компонентов, определяющих боеспособность и боеготовность нашей армии», - сказал Булгаков.

Также замминистра рассказал о ходе строительства крупного комплекса хранения вооружения в подмосковном Наро-Фоминске.

«В рамках создания производственно-логистических комплексов сформирован и начал функционировать ПЛК "Нара". На фонды построенных объектов перемещено уже более 18 тысяч тонн материальных средств и 2 тысяч единиц техники», - сказал замминистра.

По его словам, окончательно комплекс будет завершен до 1 декабря 2020 года. Строительство ведется за счет средств федерального бюджета.

В настоящее время три ПЛК – «Архангельск», «Севастополь» и «Владивосток» планируется создать за счет привлечения частных инвестиций на условиях концессионных соглашений.

Завтра, 1 августа, в РФ будет отмечаться День тыла ВС РФ. С праздником военнослужащих поздравил министр обороны РФ Герой России генерал армии Сергей Шойгу.