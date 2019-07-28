Балтийский флот покажет свою силу в действии в День ВМФ России

День Военно-Морского флота сегодня, 28 июля, отмечается во всех регионах страны. В ряде городов пройдут торжественные парады кораблей.

Жители Балтийска начнут празднование в 9.25 с возложения цветов у памятника Петра I, после чего начнется сам парад.

Жители и гости самой западной точки проведения парада в России увидят эсминец «Настойчивый», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корвет «Сообразительный», большой десантный корабль «Калининград», судно связи «Василий Татищев», пограничный сторожевой корабль «Надежный» и другие военно-морские достижения страны.

Всего в праздничном мероприятии будет задействовано более 40 боевых кораблей и судов.

Парады сегодня проходят в Санкт-Петербурге, Севастополе, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Архангельске, Новороссийске, Астрахани, Североморске.