Гордость и сила флота: в Астрахани готовятся к параду в честь Дня ВМФ

По всей России сегодня, 28 июля проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ. Жители крупных городов могут посетить праздник и вживую понаблюдать за парадом кораблей.

В Астрахани старт запланирован на 9 часов утра. А в 11.00 к набережной Волги приблизятся суда Каспийской флотилии. Всего около 30 военных кораблей задействовали в мероприятии – это и ракетные корабли «Дагестан», и «Татарстан», и «Ступенец», и малое артиллерийское судно «Астраханец». Командовать парадом будет контр-адмирал Сергей Пинчук.

Помимо демонстрации кораблей, зрителям покажут программу из десяти номеров. А гости праздника смогут изучить корабли изнутри и лично познакомиться с военной техникой.