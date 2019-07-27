Генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ в Астрахани показали с коптера
Более двух тысяч военнослужащих и около 30 военных кораблей задействовали в мероприятии.
© Видео: ТРК "Звезда"
В Астрахани завершилась генеральная репетиция парада ко Дню военно-морского флота. Торжественное мероприятие состоится уже завтра, 28 числа, утром.
«Звезда» публикует кадры финального прогона, в котором задействовали около двух тысяч человек.
Боевые возможности порядка 30 кораблей продемонстрируют публике. Кроме того, в программе заявлены еще около десяти номеров – это уничтожение воздушных средств нападения условного противника, высадка десанта, действия сил спасения, прохождение парусных яхт и другие.
Праздник завершится поздно вечером красочным салютом.