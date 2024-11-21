Военные инженеры в ЛНР продемонстрировали быстрое возведение переправы

Инженерные подразделения группировки «Запад» разминируют территории в Луганской Народной Республике от взрывоопасных предметов ВСУ, а также наводят понтонные переправы через реки для обеспечения подвоза боеприпасов, топлива и продуктов в подразделения ВС РФ. На тренировках военных инженеров побывала корреспондент «Звезды» Юлия Бабакова.

Саперы обследуют подъезды к реке и береговую линию. Выбирают участки, наиболее подходящие для возведения переправы. Только после этого приступают к выполнению задачи.

Расчет сразу же фиксирует несколько понтонов между собой, в это время следующее звено уже готово к сбросу. Действуют быстро, поскольку в настоящей боевой обстановке каждая секунда будет на счету. Понтонную переправу из девяти звеньев грузоподъемностью 190 тонн удалось соорудить всего за 25 минут.

Опыт у бойцов этого подразделения большой. В Луганской Народной Республике есть несколько рек, переправы наводили военнослужащие инженерного подразделения. При сооружении моста через реку Северский Донец работать приходилось под непрерывным огнем противника. За выполнение этой боевой задачи понтонерам присвоили государственные награды.

Такие занятия проходят регулярно. Места и типы наводимых переправ постоянно меняются, чтобы при выполнении реальной задачи военнослужащие выполняли все действия на автомате.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.