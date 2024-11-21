МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные инженеры в ЛНР продемонстрировали быстрое возведение переправы

Понтонную переправу из девяти звеньев военнослужащим удалось соорудить всего за 25 минут.
Юлия Бабакова 2024-11-21 12:06:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Инженерные подразделения группировки «Запад» разминируют территории в Луганской Народной Республике от взрывоопасных предметов ВСУ, а также наводят понтонные переправы через реки для обеспечения подвоза боеприпасов, топлива и продуктов в подразделения ВС РФ. На тренировках военных инженеров побывала корреспондент «Звезды» Юлия Бабакова.

Саперы обследуют подъезды к реке и береговую линию. Выбирают участки, наиболее подходящие для возведения переправы. Только после этого приступают к выполнению задачи.

Расчет сразу же фиксирует несколько понтонов между собой, в это время следующее звено уже готово к сбросу. Действуют быстро, поскольку в настоящей боевой обстановке каждая секунда будет на счету. Понтонную переправу из девяти звеньев грузоподъемностью 190 тонн удалось соорудить  всего за 25 минут.

Опыт у бойцов этого подразделения большой. В Луганской Народной Республике есть несколько рек, переправы наводили военнослужащие инженерного подразделения. При сооружении моста через реку Северский Донец работать приходилось под непрерывным огнем противника. За выполнение этой боевой задачи понтонерам присвоили государственные награды.

Такие занятия проходят регулярно. Места и типы наводимых переправ постоянно меняются, чтобы при выполнении реальной задачи военнослужащие выполняли все действия на автомате.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Военные инженеры #ЛНР #МО РФ #переправа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 