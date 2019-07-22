Корабли Индии и Китая примут участие в параде в День ВМФ РФ

Корабли Индии и Китая будут участвовать в Главном военно-морском параде в День ВМФ 28 июля в Санкт-Петербурге. Среди них - китайский эсминец «Сиань» и индийский фрегат «Таркаш». Они прибудут с неофициальным визитом в Санкт-Петербург 24 июля.

Напомним, всего в мероприятии будут задействованы более 40 боевых кораблей и подводных лодок, 41 единица авиационной техники Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Как сообщили в Минобороны РФ, после торжественной встречи китайские и индийские военные моряки посетят корабль № 1 ВМФ России - крейсер «Аврора», а также возложат цветы на Пискаревском мемориальном кладбище.

В целом к военно-морским парадам, которые пройдут в России в День ВМФ, планируется привлечь свыше 200 кораблей и судов различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих.

Каждый год на этот праздник в Россию приезжает все больше зарубежных гостей. В этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций. Свои корабли направят также Вьетнам и Филиппины.