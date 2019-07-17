В Калининградской области завершено строительство арсенала комплексного хранения
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство нового арсенала комплексного хранения ракет, морского подводного оружия и артиллерийских боеприпасов в Калининградской области.
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Готовность объектов хранения вооружения проинспектировал заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов.
«Здесь создана современная, а главное безопасная база, отвечающая самым современным требованиям. Арсенал в полном объеме обеспечит существующую и перспективную потребность в размещении всех запасов Балтийского флота», - отметил замглавы военного ведомства в ходе рабочего визита в регион.
Арсенал оснащен необходимыми погрузочно-разгрузочными средствами и средствами механизации. По территории проложена сеть разветвленных автомобильных дорог, обеспечивающих движение транспорта во всех направлениях, что позволяет осуществлять бесперебойную работу всех подразделений арсенала.