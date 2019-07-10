Герасимов встретился с президентом Азербайджана в Баку

Начальник Генштаба Вооруженных Сил России - первый заместитель главы Минобороны РФ Валерий Герасимов был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также Герасимов провел встречу с первым заместителем министра обороны - начальником Генштаба ВС Азербайджана генерал-полковником Наджмеддином Садыковым.

На переговорах обсуждались проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии.

На встрече стороны подтвердили заинтересованность в продолжении контактов.

Герасимов находится в Баку, где состоится встреча с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО Тодом Уолтерсом.