Под Астраханью стартовал финальный этап соревнований «Воздушные рубежи - 2019»

Мастера радиотехнических войск приступили к финальному этапу соревнований «Воздушные рубежи-2019». Он состоится на полигоне Ашулук под Астраханью.

Команды соревновались на протяжение трех дней. Своих представителей на конкурс послали все военные округа и вузы Воздушно-космических сил. Военнослужащие совершали марши, разворачивали радиолокационные станции, отражали нападения условных диверсантов и выдавали целеуказание для средств поражения.

Для решения задач военнослужащие задействовали более двадцати единиц техники, в том числе РЛС и средства автоматизации «Подлет», «Фундамент-М», «Каста» и «Небо-М».

В состав коллегии судей вошли представители командования войск ПВО-ПРО Воздушно-космических сил и объединений ВВС и ПВО военных округов. Им предстоит оценить показатели выполнения всех элементов конкурса каждой из команд.