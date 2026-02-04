Белоусов поручил обеспечить поставки особо востребованных образцов оружия

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поручил обеспечить бесперебойные поставки востребованных образцов оружия. Этот вопрос глава ведомства обсудил в ходе совещания. Также были затронуты вопросы обеспечения бойцов в зоне спецоперации и подведены итоги поставок оружия за январь.

«В январе уже поступило более 10 тысяч единиц вооружений и около двух миллионов средств поражения», - сказал Белоусов.

Министр обороны отметил конструктивное взаимодействие предприятий ОПК с ключевыми министерствами, включая Минпромторг и Минфин, назвав это залогом ритмичной работы.

К слову, в этом году в войска планируется поставить более 310 тысяч образцов техники и около 21 миллиона средств поражения, сообщил в ходе совещания министр обороны. Уже организована работа по производству техники и средств поражения, имеющих длительный цикл изготовления.

В ходе совещания также были заслушаны доклады руководителей организаций ОПК о результатах выполнения контрактных обязательств и проблемных вопросах, связанных с их реализацией.

