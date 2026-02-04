МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минобороны: силы ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА минувшей ночью

Большую часть украинских дронов перехватили и уничтожили в небе над Брянской и Белгородской областями.
04-02-2026 08:45
© Фото: Минобороны России

В Минобороны России сообщили об уничтожении 24 украинских беспилотников самолетного типа в течение прошедшей ночи. Над Брянской областью сбили 11 из них, восемь - над территорией Белгородской области. Еще четыре БПЛА перехвачены над Ростовской областью и один - над Архангельской.

Губернатор Ростовской области, в небе над которой были сбиты дроны ВСУ, сообщил в своем Telegram-аккаунте об уничтожении БПЛА в Миллеровском районе. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, уточнил губернатор.

Накануне сообщалось об атаке беспилотников на Херсонскую область. В результате удара по гражданской инфраструктуре в Новой Каховке погибли три человека. Целью боевиков были здания МФЦ и продуктового магазина. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал произошедшее военным преступлением.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла
