Минобороны России сообщает об уничтожении украинской боевой машины реактивной системы залпового огня «Град». Это сделали операторы БПЛА центра «Рубикон».

Отмечено, что цель была обнаружена оператором беспилотника во время «свободной охоты». Она находилась в тыловом районе врага у населенного пункта Орлы в Днепропетровской области. Уточняется, что расчет противника занимал огневую позицию, чтобы нанести удар по российским войскам.

Но еще до этого момента «Град» противника удалось поразить FPV-дроном. После этого боевая машина неприятеля загорелась. Через какое-то время детонировали 122-миллиметровые реактивные снаряды.

Ранее сообщалось, что операторы российских FPV-дронов сожгли пикапы и бронемашины ВСУ в Купянском районе. Это произошло в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.