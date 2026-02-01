МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Су-34 разнес украинский склад с боеприпасами и беспилотниками

Удар наносился ночью. Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.
03-02-2026 15:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении склада с боеприпасами, а также беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток». Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Об успешном уничтожении намеченной цели сообщила разведка. Получив это подтверждение, экипаж развернулся и благополучно вернулся на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25 уничтожили украинскую пехоту в зоне спецоперации. В тот раз летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #армия #су-34
