В госпитале Бурденко открылась лаборатория боевой хирургической травмы

Уникальная лаборатория современной боевой хирургической травмы открылась в госпитале имени Бурденко. Ее главная задача - применять передовые технологии и современные подходы лечения, чтобы вернуть к полноценной жизни раненых бойцов. Специалисты будут анализировать разные боевые травмы и применять весь имеющийся опыт для максимальной эффективности лечения. Кроме того, на основе исследований будут разрабатывать новые методики.

«Сегодня подписано соглашение, которое предусматривает вот эту работу на ближайшие несколько лет», - подчеркнул начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ - начальник медицинской службы ВС РФ Дмитрий Тришкин.

Он добавил, что речь идет о работе, которая будет касаться новых технологий лечения пациентов с боевой хирургической травмой. Также лаборатория будет работать по вопросам реконструктивной травматологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, ожоговой патологии.

Ранее сообщалось, что нейрохирурги госпиталя Бурденко извлекли осколок из головы участника специальной военной операции. Осколок имел неправильную форму и располагался в зоне, где даже минимальное повреждение ткани мозга было недопустимо, но операция прошла успешно.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.