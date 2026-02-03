МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В госпитале Бурденко открылась лаборатория боевой хирургической травмы

Специалисты будут анализировать разные боевые травмы для максимальной эффективности лечения.
Елизавета Пронина 03-02-2026 16:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК "Звезда"

Уникальная лаборатория современной боевой хирургической травмы открылась в госпитале имени Бурденко. Ее главная задача - применять передовые технологии и современные подходы лечения, чтобы вернуть к полноценной жизни раненых бойцов. Специалисты будут анализировать разные боевые травмы и применять весь имеющийся опыт для максимальной эффективности лечения. Кроме того, на основе исследований будут разрабатывать новые методики.

«Сегодня подписано соглашение, которое предусматривает вот эту работу на ближайшие несколько лет», - подчеркнул начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ - начальник медицинской службы ВС РФ Дмитрий Тришкин. 

Он добавил, что речь идет о работе, которая будет касаться новых технологий лечения пациентов с боевой хирургической травмой. Также лаборатория будет работать по вопросам реконструктивной травматологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, ожоговой патологии. 

Ранее сообщалось, что нейрохирурги госпиталя Бурденко извлекли осколок из головы участника специальной военной операции. Осколок имел неправильную форму и располагался в зоне, где даже минимальное повреждение ткани мозга было недопустимо, но операция прошла успешно.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #госпиталь Бурденко #лаборатория #дмитрий тришкин #боевая травма
