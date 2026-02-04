Расчеты «Мста-С» уничтожили живую силу и опорники ВСУ в Запорожской области

Расчеты гаубицы «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты врага в Запорожской области. Кадрами боевой работы делится Минобороны России.

Сообщается, что противник использовал жилые дома и хозяйственные постройки, которые заранее переоборудовал в опорные пункты и огневые позиции. Кроме того, в лесополосах рядом с населенным пунктом операторы разведывательных беспилотников обнаружили укрепленные позиции ВСУ.

Координаты целей тут же были переданы расчетам 2С19 «Мста-С». После того, как данные были уточнены, артиллеристы нанесли огневые удары по выявленным объектам.

«В результате точечных ударов опорные пункты в застройке населенного пункта, позиции и укрытия в лесополосах были уничтожены вместе с находившейся там живой силой», - резюмирует российское оборонное ведомство.

Так, удар ослабил оборону врага на данном участке. Помимо этого, он еще и ограничил маневр между застройкой и лесополосами.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения живой силы противника на окраине Волчанска. Удары наносили расчеты гаубицы «Мста-С».

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.