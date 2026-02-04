МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты «Мста-С» уничтожили живую силу и опорники ВСУ в Запорожской области

Противник переоборудовал жилые дома и хозпостройки в свои опорные пункты и огневые позиции.
04-02-2026 05:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты гаубицы «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты врага в Запорожской области. Кадрами боевой работы делится Минобороны России.

Сообщается, что противник использовал жилые дома и хозяйственные постройки, которые заранее переоборудовал в опорные пункты и огневые позиции. Кроме того, в лесополосах рядом с населенным пунктом операторы разведывательных беспилотников обнаружили укрепленные позиции ВСУ.

Координаты целей тут же были переданы расчетам 2С19 «Мста-С». После того, как данные были уточнены, артиллеристы нанесли огневые удары по выявленным объектам.

«В результате точечных ударов опорные пункты в застройке населенного пункта, позиции и укрытия в лесополосах были уничтожены вместе с находившейся там живой силой», - резюмирует российское оборонное ведомство.

Так, удар ослабил оборону врага на данном участке. Помимо этого, он еще и ограничил маневр между застройкой и лесополосами.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения живой силы противника на окраине Волчанска. Удары наносили расчеты гаубицы «Мста-С».

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Минобороны России #ВС РФ #запорожская область #Опорные пункты #живая сила противника #уничтожение ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 