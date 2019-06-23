«Ночные охотники» в одном строю с истребителями Су-27: уникальный маневр российских ВКС сняли на видео

«Звезда» публикует редкие кадры прохождения строем боевых самолетов и вертолетов ВКС РФ. На кадрах видно, как в небе боевые вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» идут в одном строю вместе с истребителями Су-27 пилотажной группы «Русские витязи».

«Эти кадры – большая редкость. Боевые вертолеты идут в одном строю с истребителями», - сказал Алексей Егоров в эфире программы «Военная приемка».

Уникальность маневра заключается в том, что подобный маневр не могут повторить ни в одной армии мира.

Ми-28 – российский ударный вертолет. Его главная задача - уничтожение танков и живой силы противника. Кроме того, он способен работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.