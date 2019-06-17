Пять кораблей против подлодки: в Тихом океане прошли учения ВМФ РФ

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и две корабельные группы в составе малых противолодочных кораблей (МПК) «Усть-Илимск», «Советская Гавань» и МПК «221», «Метель» отработали маневры по поиску и уничтожению подлодки «противника». Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

«Действия надводных кораблей, играя на стороне «противника», обеспечивала большая дизельная подводная лодка "Усть-Большерецк" Приморской флотилии разнородных сил», - сказано в сообщении.

Она в рамках маневров производила скрытное маневрирование, а также уклонялась от условных атак кораблей флота.

Отмечается, что поддержку кораблям флота в поиске подлодки оказывали летчики морской авиации флота на противолодочных самолетах Ил-38 и Ту-142.