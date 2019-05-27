Россия выполнит наблюдательный полет над США

Группа российских инспекторов выполнит плановые полеты над США в рамках международного Договора по открытому небу. Они будут выполнятся на самолете Ту-154М-ЛК-1. Об этом рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Реализация Договора пройдет с 28 мая по 3 июня с аэродрома открытого неба Райт-Паттерсон в штате Огайо. Уточняется, что максимальная дальность полета составит 4900 километров.

Кроме того, в рамках того же Договора российская сторона проведет наблюдательный полет над Эстонией, а Канада, Великобритания и Чехия проведут совместные действия над Россией и Белоруссией.