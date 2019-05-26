Панков вручил биатлонисту Цветкову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
Максим Цветков - обладатель золотой медали чемпионата мира 2017 года в мужской эстафетной гонке.
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Биатлонист Максим Цветков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Награду спортсмен-лейтенант ВС РФ получил из рук статс-секретаря - замминистра обороны РФ генерала армии Николая Панкова.
Военачальник пожелал спортсмену дальнейших успехов в карьере.
27-летний Цветков на этапах Кубка мира пять раз становился обладателем золотых наград в эстафетных гонках.
Кроме того, чемпион мира 2017 года в мужской эстафетной гонке Цветков также является двукратным чемпионом зимних Всемирных военных игр-2017 в Сочи.