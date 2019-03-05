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Фрегат «Адмирал Макаров» вернулся из Средиземного моря

Павел Настин
16:55 05.03.2019
Экипаж корабля выполнял задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море с ноября 2018 года.
Фрегат «Адмирал Макаров» вернулся из Средиземного моря
© Фото: МО РФ

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», вернулся из Средиземного моря в Севастополь.

Как сообщила пресс-служба ЧФ, экипаж фрегата выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с ноября 2018 года.

В соответствии с плановой ротацией сил флота экипаж фрегата «Адмирал Макаров» сменил экипаж фрегата «Адмирал Эссен», прошедший накануне черноморские проливы в направлении Средиземного моря.

«Адмирал Макаров» является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь русского флотоводца и ученого вице-адмирала Степана Макарова.

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