Фрегат «Адмирал Макаров» вернулся из Средиземного моря

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», вернулся из Средиземного моря в Севастополь.

Как сообщила пресс-служба ЧФ, экипаж фрегата выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с ноября 2018 года.

В соответствии с плановой ротацией сил флота экипаж фрегата «Адмирал Макаров» сменил экипаж фрегата «Адмирал Эссен», прошедший накануне черноморские проливы в направлении Средиземного моря.

«Адмирал Макаров» является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь русского флотоводца и ученого вице-адмирала Степана Макарова.