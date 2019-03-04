Технология полета: будущие летчицы освоили цифровой тренажер самолета в Краснодарском училище

Цифровой тренажер транспортного самолета L-410 освоили девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища. Учебный комплекс настолько реалистичен, что некоторым девушкам в «полете» становится не по себе.

Вместе с тем его главное предназначение - как раз помочь будущим летчицам побороть страх и привыкнуть к десяткам кнопок и тумблеров.

На первых занятиях инструкторы выставляют на тренажере «хорошую погоду», но с каждым новым виртуальным полетом самолет будет попадать в туман, грозу или под сильный боковой ветер.

Кроме этого, девушки-курсанты осваивают устройство ракетно-бомбового вооружения российских боевых самолетов и проходят парашютную подготовку.