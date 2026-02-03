Расчеты беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Молния-2» из состава 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» успешно уничтожили укрепленные позиции, скопления живой силы и техники ВСУ в Сумской области. Кадры их работы показало Минобороны России.

На видео показан момент выполнения боевой задачи одним из расчетов. Дрон нанес высокоточный удар по заранее разведанной укрепленной позиции противника и полностью уничтожил ангар. Применение ударного беспилотника позволило выполнить задачу без риска для личного состава, так как дрон не входил в зону действия вражеских средств поражения.

«Моя задача - не дать противнику передвигаться. По маршруту вычисляем другие их точки, и если дают команду - применяем. Бывают случаи, когда мы по пути встречаем разведывательный дрон противника, также по команде мы можем на встречном маршруте ударить по нему», - рассказал старший оператор БПЛА с позывным Малой.

Операторы БПЛА «Молния-2» показали высокую эффективность в уничтожении укрепленных позиций, скоплений живой силы и техники ВСУ в Сумской области. Дроны ведут боевое дежурство круглосуточно, выполняя задачи независимо от погодных условий.

Высокая автономность, помехозащищенность каналов связи и современное оборудование «Молнии-2» обеспечили успешное выполнение задачи. Для управления этим типом беспилотников нужны специальные навыки в аэродинамике и управлении летательными аппаратами.

Ударный дрон «Молния-2» отличается высокой дальностью действия и может нести боевую нагрузку массой в несколько килограммов. Пластиковый каркас аппарата защищает оборудование от влаги и позволяет преодолевать десятки километров.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнять задачу по созданию безопасной зоны вдоль границы России. Войска продвигаются вперед, вытесняя противника для обеспечения безопасности мирного населения приграничных регионов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.