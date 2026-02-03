МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Молния-2» разнесла вражеский ангар в Сумской области

Ударный дрон отличается высокой дальностью действия и может нести боевую нагрузку массой в несколько килограммов.
03-02-2026 07:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты беспилотных летательных аппаратов самолетного типа «Молния-2» из состава 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» успешно уничтожили укрепленные позиции, скопления живой силы и техники ВСУ в Сумской области. Кадры их работы показало Минобороны России.

На видео показан момент выполнения боевой задачи одним из расчетов. Дрон нанес высокоточный удар по заранее разведанной укрепленной позиции противника и полностью уничтожил ангар. Применение ударного беспилотника позволило выполнить задачу без риска для личного состава, так как дрон не входил в зону действия вражеских средств поражения.

«Моя задача - не дать противнику передвигаться. По маршруту вычисляем другие их точки, и если дают команду - применяем. Бывают случаи, когда мы по пути встречаем разведывательный дрон противника, также по команде мы можем на встречном маршруте ударить по нему», - рассказал старший оператор БПЛА с позывным Малой.

Операторы БПЛА «Молния-2» показали высокую эффективность в уничтожении укрепленных позиций, скоплений живой силы и техники ВСУ в Сумской области. Дроны ведут боевое дежурство круглосуточно, выполняя задачи независимо от погодных условий.

Высокая автономность, помехозащищенность каналов связи и современное оборудование «Молнии-2» обеспечили успешное выполнение задачи. Для управления этим типом беспилотников нужны специальные навыки в аэродинамике и управлении летательными аппаратами.

Ударный дрон «Молния-2» отличается высокой дальностью действия и может нести боевую нагрузку массой в несколько килограммов. Пластиковый каркас аппарата защищает оборудование от влаги и позволяет преодолевать десятки километров.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнять задачу по созданию безопасной зоны вдоль границы России. Войска продвигаются вперед, вытесняя противника для обеспечения безопасности мирного населения приграничных регионов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Украина #беспилотники #сумская область #Группировка войск Север #молния-2
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 