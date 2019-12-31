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Елка, мишура, подарки: как встречают Новый год в армии России

Андрей Аркадьев
Алексей Алексеев
17:45 31.12.2019
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах РФ.
Елка, мишура, подарки: как встречают Новый год в армии России
© Фото: ТРК "Звезда"

Свыше 11 тысяч военнослужащих Центрального военного округа в новогоднюю ночь заступили на боевые посты. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Около 11 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) в новогоднюю ночь будут нести службу на боевом посту в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также на российских военных базах в Таджикистане и Киргизии», - говорится в сообщении.

Для всего остального личного состава 31 декабря приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу объявлен выходным днем. В соединениях и воинских частях  наряжены елки, солдат-срочников ждет праздничный ужин и новогодняя программа.

У Дмитрия Леонова и его товарищей начались, пожалуй, самые приятные армейские хлопоты на службе, напоминающие о доме - военнослужащие украшают казарму и рисуют стенгазету.

«Обстановка необычная. Наряжали этаж, елку все. С коллективом, с товарищами. Праздновать так же будем: за общим столом, в мужском коллективе», - рассказывает Дмитрий.

Солдаты Таманской дивизии признаются, что в новогодней обстановке даже в строю чувствуется приближение праздника. Такую празднично украшенную казарму солдаты-срочники увидят всего один раз за срок службы. Мишура, гирлянды , шарики, ну и, конечно, самый главный атрибут нового года - елка.

Для большинства солдат запах пороха и дым учебных сражений остались в году уходящем. Сейчас все внимание уделяется ароматам, доносящимся из столовых. Для поваров всех воинских частей особое время - на столах праздничные блюда, фрукты и много сладостей.

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