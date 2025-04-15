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Цивилева проверила оказание медпомощи в госпитале в Нижнем Новгороде

Благодаря расширению программы, внедрению технологий и работе фонда «Защитники Отечества» тысячи бойцов получают шанс вернуться к активной жизни.
Анастасия Авсюк 2025-04-15 14:11:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева в ходе рабочего визита в Нижний Новгород посетила 422-й военный госпиталь, где оценила условия лечения и реабилитации участников специальной военной операции. Встреча с ранеными бойцами и врачами показала, что, несмотря на тяжелые травмы, военные не теряют оптимизма и строят планы на будущее. О визите замглавы оборонного ведомства рассказала наш корреспондент Анастасия Авсюк.

Во время обхода палат Цивилева пообщалась с пациентами госпиталя. Один из бойцов, проходящий лечение после ранения, поделился своими целями.

«После выписки хочу освоить профессию ветеринара. Поступить и трудоустроиться», - рассказал он.

На сегодняшний день 32 центра в 20 субъектах РФ уже предоставляют комплексную помощь, включая протезирование и психологическую поддержку. До конца года программа охватит большинство регионов страны.

«Главное - обеспечить качество протезов и соблюсти сроки реабилитации. Бойцы хотят максимально восстановить утраченные функции, мы должны соблюсти все временные периоды», - подчеркнула Цивилева.

Инициатива реализуется под личным контролем министра обороны Андрея Белоусова. Госпиталь принимает тысячи пациентов в год из Нижнего Новгорода и соседних областей - Владимирской, Костромской, Ярославской, Ивановской. Здесь созданы все условия. Имеется новейшее оборудование для диагностики и лечения. 

Один из методов лечения - светозвуковая стимуляция мозга. Эта 30-минутная процедура снимает тревожность, заменяя восемь часов сна. В учреждении действует упрощенная система документооборота - военно-врачебную комиссию можно пройти в стенах госпиталя, не возвращаясь в часть.

Фонд «Защитники Отечества»  нацелен на комплексную помощь - работа выстроена по принципу одного окна - без бюрократических проволочек. Цивилева отметила, что фонд продолжит развивать систему комплексной поддержки ветеранов.

В палатах госпиталя царит атмосфера взаимной поддержки. Бойцы, потерявшие конечности, учатся заново ходить на современных протезах, а те, кто столкнулся с психологическими травмами, проходят терапию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #госпиталь #бойцы #СВО #цивилева
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