ВС РФ поразили цеха сборки украинских реактивных систем залпового огня

Минобороны России сообщает о поражении цехов сборки украинских реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов.
Помимо этого, ВС РФ нанесли огневое поражение инфраструктуре вражеского военного аэродрома. Досталось и неприятельскому центру подготовки операторов дронов.
Еще российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.
Ранее российский штурмовик рассказал о преимуществах мотоцикла при атаке на позиции ВСУ. Маневренность и скорость двухколесного транспортного средства может спасать жизни бойцов.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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