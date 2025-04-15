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ВС РФ поразили цеха сборки украинских реактивных систем залпового огня

Также досталось цехам сборки ударных БПЛА, инфраструктуре военного аэродрома и центру подготовки операторов дронов.
2025-04-15 13:10:53
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России сообщает о поражении цехов сборки украинских реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов. 

Помимо этого, ВС РФ нанесли огневое поражение инфраструктуре вражеского военного аэродрома. Досталось и неприятельскому центру подготовки операторов дронов. 

Еще российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.

Ранее российский штурмовик рассказал о преимуществах мотоцикла при атаке на позиции ВСУ. Маневренность и скорость двухколесного транспортного средства может спасать жизни бойцов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #РСЗО #Промышленность #Огневое поражение #Цеха сборки
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