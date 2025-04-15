ВС РФ поразили цеха сборки украинских реактивных систем залпового огня

Минобороны России сообщает о поражении цехов сборки украинских реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Помимо этого, ВС РФ нанесли огневое поражение инфраструктуре вражеского военного аэродрома. Досталось и неприятельскому центру подготовки операторов дронов.

Еще российские военнослужащие поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.

Ранее российский штурмовик рассказал о преимуществах мотоцикла при атаке на позиции ВСУ. Маневренность и скорость двухколесного транспортного средства может спасать жизни бойцов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.