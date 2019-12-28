Испытания нового танка Т-90М «Прорыв» завершатся до конца 2019 года

Госиспытания нового российского танка Т-90М «Прорыв» будут завершены до конца этого года. Об этом рассказал заместитель главы Минобороны России Алексей Криворучко.

«В этом месяце завершаются государственные испытания модернизированного танка Т-90М "Прорыв"», - заявил он в интервью изданию «Красная звезда».

Замминистра отметил, что по итогам испытаний будет решено, когда танки будут приняты на вооружение и их начнут серийно поставлять в войска.

Танк Т-90М «Прорыв» имеет принципиально новую башню, которая отличается от серийной, и более мощный двигатель. «Прорыв» получил новый многоканальный прицел, который обеспечивает применение вооружения в разное время суток, а одной из ключевых особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться информацией в режиме реального времени с другими машинами.

Броню Т-90М снабдили специальным покрытием, оно способно защитить от скольжения, - аналогичное используется на новейшем Т-14 «Армата».