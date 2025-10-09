Над регионами РФ ночью сбили 19 украинских беспилотников

Российские военнослужащие ночью на территории РФ сбили 19 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 9 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что девять дронов сбили над территорией Волгоградской области. Еще по три БПЛА уничтожили в Брянской и Курской областях и по одному - в небе над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 8 октября за три часа сбили 27 БПЛА киевского режима.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.