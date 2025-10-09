МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над регионами РФ ночью сбили 19 украинских беспилотников

Средства ПВО сработали, в том числе, в Волгоградской, Брянской и Саратовской областях.
2025-10-09 07:36:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие ночью на территории РФ сбили 19 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 9 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что девять дронов сбили над территорией Волгоградской области. Еще по три БПЛА уничтожили в Брянской и Курской областях и по одному - в небе над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 8 октября за три часа сбили 27 БПЛА киевского режима.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 