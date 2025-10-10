Над Черным морем сбили еще девять дронов ВСУ

Российские военнослужащие сбили еще девять украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря», - говорится в сводке оборонного ведомства.
В Минобороны уточнили, что работа по целям велась с 07.00 до 08.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что ночью над регионами России сбили 23 украинских дрона. Из них 10 уничтожили над акваторией Черного моря.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
