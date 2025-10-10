FPV-дрон залетел в подвал ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»

FPV-дрон группировки войск «Запад» залетел в подвал, где скрывались военнослужащие ВСУ. Подробности в своем сюжете сообщил корреспондент Михаил Аброськин.

Операторы подразделения готовили удар по обнаруженной при помощи воздушной разведки позиции. Полет вел командир подразделения с позывным Карась. На опубликованных кадрах видно, как легкий дрон подлетает к цели, снижает скорость и входит в проем подвала, камера аппарата фиксирует внутреннее пространство.

В репортаже показали и приемы захвата вражеских квадрокоптеров. Сначала дрон зависает вблизи цели, затем с него сбрасывается трос с небольшим грузом, который запутывает винты аппарата противника. После этого захваченный аппарат либо подбирают для изучения, либо перенаправляют и используют против его бывших владельцев.

«"Птица" зависает над вражеской "птицей". У нее срабатывает система сброса», - показал Карась.

По его словам, в ряде случаев восстановление захваченного дрона занимает считаные минуты, и такие устройства после перенастройки используются в действиях против прежних операторов.

«В принципе дел на пять минут, чтобы запустить ее обратно. И теперь эти "птицы", которые к нам прилетели, работают против самого противника», - добавил Карась.

В мастерских группировки «Запад» специалисты собирают и модифицируют аппараты - в частности, экспериментируют с батареями, чтобы увеличить время полета и дальность действия. Корреспондент обратил внимание на простой и массовый характер таких доработок - по его словам, один из легких конструкторских элементов значительно расширяет возможности аппарата.

Российские беспилотники выполняют широкий спектр задач - от разведки и корректировки огня до ударных вылетов в глубину тыла, где «Молнии» на большой высоте обходят помехи РЭБ и поражают логистические цели и опорные пункты. Командир с позывным Самурай пояснил, что основной задачей подразделения остается контроль путей подвоза противника.

«Наша основная задача - контролировать дороги противника, где они подвозят провизию и свои БПЛА», - подчеркнул Самурай.

Дальность полета ряда испытанных систем составляет десятки километров, а комбинирование легких FPV-квадрокоптеров и самолетных ударников позволяет как вернуться с разведданными, так и сразу наносить точечные удары по выявленным целям.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.