Расчет ЗРК «Тор-М2» сбил барражирующий боеприпас ВСУ Switchblade 600

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» мотострелкового соединения группировки войск «Центр» успешно уничтожил барражирующий боеприпас Switchblade 600 при отражении атаки ВСУ на Красноармейском направлении. Кадры боевой работы зенитчиков продемонстрировало Минобороны России.

Расчет прикрывал позиции российских подразделений от средств воздушного нападения противника, обеспечивая защиту личного состава и техники на передовой. Все произошло во время дежурства в заданном районе прикрытия. Барражирующий боеприпас противника подлетал к позициям российских войск, когда его зафиксировала аппаратура комплекса. Оператор своевременно захватил цель, после чего был произведен пуск ракеты. Боеприпас Switchblade 600 был успешно поражен на высоте свыше 200 метров.

На кадрах, опубликованных Министерством обороны, видно, как расчет комплекса действует слаженно и быстро - радар фиксирует цель, после чего зенитная установка переходит в боевой режим и выполняет пуск. Через несколько секунд в небе заметна вспышка - ракета поражает цель.

«Тор-М2» зарекомендовал себя как эффективное средство борьбы с современными типами воздушных угроз - от дронов самолетного типа до высокоскоростных крылатых ракет.

По данным Минобороны России, только за последнее время расчеты ЗРК группировки войск «Центр» уничтожили десятки воздушных целей. Высокая мобильность и автоматизация комплекса обеспечивают быструю смену позиций после пуска, что повышает живучесть экипажа и эффективность прикрытия подразделений на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.