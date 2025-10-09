МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Два танка ВСУ вышли из строя под ударами дронов в Запорожской области

Серией прицельных попаданий операторы обездвижили боевые машины и уничтожили их.
2025-10-09 16:28:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили два танка противника на Запорожском направлении. По данным Министерства обороны России, средства воздушной разведки выявили движение бронетехники в районе населенного пункта Новое - одна машина пыталась буксировать вторую.

После передачи координат в подразделение беспилотных систем оперативно вылетели ударные дроны. Серией точных попаданий операторы обездвижили и уничтожили обе боевые машины противника.

На опубликованных кадрах видно, как оператор FPV-дрона работает из полевого укрытия. Военнослужащий в защитной форме и шлеме с очками виртуальной реальности сосредоточенно управляет аппаратом, вокруг - провода, аккумуляторы и элементы оборудования. Затем показан момент запуска дрона. Аппарат с закрепленным боеприпасом стоит на импровизированной подставке, плавно взлетает и уходит в сторону цели. В небе дрон выполняет разворот и берет курс на обозначенные координаты.

Дальнейшие кадры сняты с бортов камер дронов. На узкой грунтовой дороге вдоль посадки движутся две единицы техники - одна машина тянет другую на тросе. Камера приближается, перекрестие прицела смещается на головную машину. Во время сближения изображение резко искажается - на экране появляются «снег» и статические помехи, что указывает на удар и потерю сигнала. На финальных кадрах дроны добивают уже остановившиеся на дороге танки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #восток #запорожская область #FPV-дроны
