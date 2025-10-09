МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ: подрыв ВСУ трубопровода «Тольятти - Одесса» привел к выбросу аммиака

Пострадавших среди российских военнослужащих нет.
2025-10-09 18:43:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Выброса остатков аммиака произошел при подрыве ВСУ ответвления трубопровода «Тольятти - Одесса» в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР, сообщило МО РФ. Враг хотел замедлить темпы наступления российской армии.

Пострадавших среди российских военнослужащих нет.

«ВСУ заминировали ответвление аммиакопровода "Тольятти - Одесса". При отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13.05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о том, что «Град» уничтожил скопления боевиков ВСУ на Харьковском направлении.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #одесса #ВСУ #трубопровод #подрыв #Тольятти
