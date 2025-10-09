Расчеты ударных беспилотников уничтожили бронетехнику ВСУ под Красноармейском, сообщил корреспондент Павел Кольцов, пообщавшийся с военнослужащими. На съемке с камер дронов видно, как беспилотники наводятся на объекты и наносят точные удары.

Кольцов побывал на одном из полигонов подготовки группировки войск «Центр», где наблюдал за действиями бойцов. В своем сюжете он показал, как военнослужащие действуют в условиях, максимально приближенных к боевым.

На полигоне экипажи отрабатывали десантирование с боевых машин и прикрытие штурмовых групп. Пока десант покидает бронетранспортер, 30-миллиметровая автоматическая пушка подавляет условные огневые точки. Следом подключается орудие более крупного калибра.

«Когда едем в движении, он отрабатывает "тридцаткой" по лесополке, где находится противник, потом туда летит "сотка". Что с ним станет после "тридцатки" да "сотки" - ничего не остается. Лесополки косит "тридцаткой" и "соткой" добавляет», - рассказал механик-водитель Михаил Баландин.

По словам корреспондента, вся подготовка проходит под постоянный грохот выстрелов и разрывы - обстановка максимально приближена к реальной.

Как рассказал корреспондент, при штурме Красноармейска подразделения противника заранее сожгли лесопосадки и разрушили укрытия, превращая местность в открытую зону.

«Они долго готовились к этому, это хоть и не их, но знакомая им территория, готовились, когда нас там не было. Когда уже подбираешься лоб в лоб - они дают слабину, и мы их выдавливаем. Самое сложное - просто подойти», - объяснил заместитель командира мотострелковой роты Семен Сергеев.

Командир роты Владимир Горшков уточнил, что при освобождении города особое внимание уделяется уничтожению пунктов управления БПЛА противника.

«У нас хорошо работает разведка по выявлению точек взлета беспилотников. Уничтожен один расчет - и это уже целый коридор. Сейчас идет зачистка Покровска, и она будет выполнена», - отметил он.

По словам военнослужащих, инициативой на Красноармейском направлении сейчас владеют российские подразделения - логистика украинских формирований находится под огневым контролем. Колонны техники противника поражаются еще на подходах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.