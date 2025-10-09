Т-80БВМ точным огнем накрыл укрепления противника под Красноармейском

Экипаж танка Т-80БВМ 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт и живую силу противника на Красноармейском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Танкисты выполняли задачу по огневому прикрытию российских штурмовых подразделений, обеспечивая их продвижение вперед. Боевые действия велись с закрытой позиции, при этом огонь корректировался с помощью беспилотников.

Камеры дронов фиксировали попадания и разрушения выявленных целей. На кадрах видно, как по указанным координатам танк делает серию выстрелов, после чего в районе цели происходит вспышка, над позицией противника поднимается густой дым - подтверждение успешного поражения.

По словам начальника штаба танкового батальона Сергея Булдина, основная задача экипажей - поддержка наступающих сил.

«Работаем с закрытых позиций, противник часто серьезно укреплен, но мы системно и методично подавляем его огневые точки», - отметил он.

В ходе боя экипаж выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию, уничтожил опорный пункт и укрытую живую силу. После подтверждения результата танк покинул район, чтобы пополнить боекомплект и получить новые задачи. Старший наводчик-оператор с позывным Добрый рассказал, что экипажи работают как с закрытых позиций, так и прямой наводкой, если противник пытается прорваться.

Танкисты и операторы беспилотников 51-й гвардейской армии ежедневно обеспечивают продвижение штурмовых подразделений группировки «Центр». Используя складки местности, экипажи выдвигаются на рубеж открытия огня, поражают цели в укрытиях и подавляют вражеские огневые точки, создавая условия для уверенного продвижения войск вперед.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.