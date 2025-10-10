В Харьковской области FPV-дрон подбил бронемашину «Хамви»

В Харьковской области операторы разведывательных беспилотников группировки войск «Север» выявили маршруты передвижения украинской техники, которую применяли для доставки военнослужащих к линии боевого соприкосновения.
Уточнив координаты техники противника, операторы решили уничтожить ее ударными FPV-дронами.
Кадры объективного контроля свидетельствуют об уничтожении бронеавтомобиля украинских войск HMMWV («Хамви»), произведенного в США. Также сбит тяжелый беспилотник, с помощью которого враг пытался сбросить боеприпасы на позиции подразделений российской группировки.
Прежде группировке войск «Юг» удалось вскрыть спрятанный в лесополосе бронеавтомобиль HMMWV производства США. Противник бросил пикап после подрыва на мине.
