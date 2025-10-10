МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Харьковской области FPV-дрон подбил бронемашину «Хамви»

Группировка «Север» уничтожила бронеавтомобиль «Хамви», подвозивший боевиков, и тяжелый беспилотник ВСУ.
2025-10-10 06:00:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Харьковской области операторы разведывательных беспилотников группировки войск «Север» выявили маршруты передвижения украинской техники, которую применяли для доставки военнослужащих к линии боевого соприкосновения.

Уточнив координаты техники противника, операторы решили уничтожить ее ударными FPV-дронами.

Кадры объективного контроля свидетельствуют об уничтожении бронеавтомобиля украинских войск HMMWV («Хамви»), произведенного в США. Также сбит тяжелый беспилотник, с помощью которого враг пытался сбросить боеприпасы на позиции подразделений российской группировки.

Прежде группировке войск «Юг» удалось вскрыть спрятанный в лесополосе бронеавтомобиль HMMWV производства США. Противник бросил пикап после подрыва на мине.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #спецоперация #тяжелый беспилотник #FPV-дроны #Группировка войск Север #Бронеавтомобиль HMMWV
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 