МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ уничтожили хранилища горючего и портовые сооружения для нужд ВСУ

Также были поражены энергетическая инфраструктура и пункты дислокации ВСУ в 142 районах.
2025-10-09 12:23:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе специальной военной операции по состоянию на 9 октября.

По данным российского оборонного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники поразили портовые сооружения, объекты энергетической инфраструктуры и хранилища с горючим, которые обеспечивали работу подразделений противника. Кроме того, удары были нанесены по местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников - всего в 142 районах.

В министерстве отметили, что средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили в воздухе четыре управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, и 112 беспилотников самолетного типа.

Накануне ведомство отчиталось об установлении контроля над Новогригоровкой в Запорожской области. Овладели населенным пунктом подразделения группировки «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #сводка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 