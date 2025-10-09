ВС РФ уничтожили хранилища горючего и портовые сооружения для нужд ВСУ

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе специальной военной операции по состоянию на 9 октября.

По данным российского оборонного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники поразили портовые сооружения, объекты энергетической инфраструктуры и хранилища с горючим, которые обеспечивали работу подразделений противника. Кроме того, удары были нанесены по местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников - всего в 142 районах.

В министерстве отметили, что средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили в воздухе четыре управляемые авиабомбы, два реактивных снаряда, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, и 112 беспилотников самолетного типа.

Накануне ведомство отчиталось об установлении контроля над Новогригоровкой в Запорожской области. Овладели населенным пунктом подразделения группировки «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.