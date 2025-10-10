Ночью над регионами России уничтожили 23 дрона ВСУ

Российские военнослужащие сбили ночью над РФ 23 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что по 10 БПЛА сбили в Белгородской области и над акваторией Черного моря. Еще три уничтожили в небе над Брянской областью.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 9 октября сбили 19 дронов ВСУ.

