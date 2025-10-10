МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ночью над регионами России уничтожили 23 дрона ВСУ

Средства ПВО сработали в Брянской и Белгородской областях, а также над акваторией Черного моря.
2025-10-10 07:42:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили ночью над РФ 23 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что по 10 БПЛА сбили в Белгородской области и над акваторией Черного моря. Еще три уничтожили в небе над Брянской областью.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 9 октября сбили 19 дронов ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
