БПЛА поразили в Запорожской области Kirpi с наемниками и офицерами ВСУ

Минобороны России сообщило о поражении бронеавтомобиля ВСУ Kirpi в Запорожской области с офицерами и наемниками ВСУ. По данным ведомства, удар нанесли операторы FPV-дронов Ульяновского десантно-штурмового соединения, входящего в состав группировки войск «Днепр».

Как уточняется, экипаж беспилотников обнаружил автомобиль турецкого производства на одной из дорог в тыловом районе противника. После подтверждения принадлежности цели к вооруженным формированиям ВСУ оператор принял решение о ее поражении.

Серией прицельных ударов дроны вывели бронемашину из строя и подожгли ее. По данным Минобороны, позже операторы нанесли дополнительные удары по военнослужащим, покинувшим автомобиль и пытавшимся укрыться под бетонными конструкциями моста.

По информации министерства, подразделения роты беспилотных летательных систем Ульяновского соединения ВДВ в последние дни нанесли несколько сотен точечных ударов FPV-дронами по различным объектам ВСУ в Запорожской области.

Ранее Минобороны опубликовало кадры боевых действий за Новогригоровку в Запорожской области. На видео показаны удары по позициям противника на открытой местности, разрушенные постройки. Камера фиксирует укрепления и траншеи, моменты поражения - яркие вспышки и задымления на месте ударов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.