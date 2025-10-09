МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

БПЛА поразили в Запорожской области Kirpi с наемниками и офицерами ВСУ

В сообщении ведомства также говорится, что среди находившихся в бронеавтомобиле были офицеры управления одной из бригад и иностранные наемники.
2025-10-09 13:35:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о поражении бронеавтомобиля ВСУ Kirpi в Запорожской области с офицерами и наемниками ВСУ. По данным ведомства, удар нанесли операторы FPV-дронов Ульяновского десантно-штурмового соединения, входящего в состав группировки войск «Днепр».

Как уточняется, экипаж беспилотников обнаружил автомобиль турецкого производства на одной из дорог в тыловом районе противника. После подтверждения принадлежности цели к вооруженным формированиям ВСУ оператор принял решение о ее поражении.

Серией прицельных ударов дроны вывели бронемашину из строя и подожгли ее. По данным Минобороны, позже операторы нанесли дополнительные удары по военнослужащим, покинувшим автомобиль и пытавшимся укрыться под бетонными конструкциями моста.

По информации министерства, подразделения роты беспилотных летательных систем Ульяновского соединения ВДВ в последние дни нанесли несколько сотен точечных ударов FPV-дронами по различным объектам ВСУ в Запорожской области.

Ранее Минобороны опубликовало кадры боевых действий за Новогригоровку в Запорожской области. На видео показаны удары по позициям противника на открытой местности, разрушенные постройки. Камера фиксирует укрепления и траншеи, моменты поражения - яркие вспышки и задымления на месте ударов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #запорожская область #kirpi
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 